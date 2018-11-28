Порошенко официально ввел военное положение [ Редактировать ]
В среду, 28 ноября, президент Петр Порошенко принял важное решение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.
Так, президент Украины подписал законопроект, которым вводится военное положения в десяти областях Украины.
Ранее был опубликован указ президента о введении военного положения. Позже стало известно, что закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.
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