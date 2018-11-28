В среду, 28 ноября, президент Петр Порошенко принял важное решение. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Twitter.

Так, президент Украины подписал законопроект, которым вводится военное положения в десяти областях Украины.

Ранее был опубликован указ президента о введении военного положения. Позже стало известно, что закон подписал председатель Верховной Рады Андрей Парубий.