Фото: boxingscene.com

8 декабря в Нью-Йорке, на Madisson Square Garden, украинский боксер Василий Ломаченко (11-1, 9 КО) проведет объединительный бой за чемпионские пояса по версиям WBA и WBO в легком весе с Хосе Педрасой (25-1, 12 КО).

Для пуэрто-риканца предстоящий поединок станет четвертым в году. В трех предыдущих он несомненно побеждал единогласным решением судей. Что касается украинского боксера, то последний раз Ломаченко выходил в ринг 12 мая. Тогда он триумфовал в бою с Линаресом, после чего был прооперирован и проходил длительное восстановление.

Незадолго до поединка оппонент украинца пошел на хитрость, пригласив в свой тренировочный лагерь боксеров, которые знают, как лучше повторить стиль Ломаченко в ринге. Что из этого получится, узнаем уже 9 декабря в прямом эфире на телеканале "Интер". Ориентировочное начало поединка - 06:30 утра по киевскому времени.

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