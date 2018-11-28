В Украине временно вводят ограничения на приобретение и возврат билетов перед новогодними и рождественскими праздниками.

"С 15 декабря 2018-го по 15 января 2019-го будут действовать ограничения на услуги возврата билетов через интернет и оформление групповых заявок", - сообщает uz.gov.ua.

В этот месяц проездные билеты можно будет только купить. Это связано со случаями мошенничества перед праздниками, когда билеты выкупаются оптом для их последующей перепродажи.

Также "Укрзалізниця" ввела ограничения по оформлению групповых заявок на пассажирские перевозки. Их можно будет оформлять только при наличии свободных мест в дополнительных поездах. Все места поездов по графику будут появляться в свободном доступе в онлайн-системе или в железнодорожных кассах.

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