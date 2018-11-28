Курс доллара упал в обменниках 28 ноября [ Редактировать ]
В среду, 28 ноября, курс продажи наличного доллара в обменниках киевских банков понизился более, чем на 32 копейки - до 28,6713 UAH/USD.
В то же время, курс покупки упал на 1,52 копейки - до 28,0252 UAH/USD.
Средний курс покупки евро понизился до 31,6152 UAH/EUR, а курс продажи - до 32,30 UAH/EUR.
В свою очередь, межбанк открылся в среду снижением гривны на 13 коп. до 28,25 UAH/USD
Накануне стоимость доллара в обменниках подскочила вплоть до 32 гривен.
Ранее мы сообщали, что в Украине вводят в оборот новые деньги.
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