В среду, 28 ноября, курс продажи наличного доллара в обменниках киевских банков понизился более, чем на 32 копейки - до 28,6713 UAH/USD.

В то же время, курс покупки упал на 1,52 копейки - до 28,0252 UAH/USD.

Средний курс покупки евро понизился до 31,6152 UAH/EUR, а курс продажи - до 32,30 UAH/EUR.

В свою очередь, межбанк открылся в среду снижением гривны на 13 коп. до 28,25 UAH/USD

Накануне стоимость доллара в обменниках подскочила вплоть до 32 гривен.

Ранее мы сообщали, что в Украине вводят в оборот новые деньги.