Впервые на свет родился ребенок с перевернутыми ногами и без ягодиц (фото) [ Редактировать ]
В Британии родился ребенок без ягодиц, ноги которого перевернуты в обратном направлении. Малыш появился на свет в семье, которая проживает в городе Челтнем, пишет издание "Факты".
Фото: Факты
Мальчик, которого назвали Бароном, страдает синдромом каудальной регрессии. Ребенок никогда не сможет ходить и не будет в состоянии контролировать свою нижнюю половину тела. ,Трейси Флетчер предлагали сделать аборт, предупреждая, что ее ребенок будет инвалидом. После долгих раздумий, пара отказалась прерывать беременность и решила "дать сыну шанс".
Фото: "Факты"
По словам женщины, она была слегка шокирована, когда впервые увидела сына, так как он выглядел намного хуже, чем ожидали родители.
"Это был трудный момент. И в первый раз, когда я взяла его на руки, мне было довольно страшно… Медсестра сказала, что за 25 лет своей работы никогда не видела ребенка в таком состоянии", - рассказала женщина местным изданиям.
Фото: "Факты"
Первые недели жизни мальчик провел в искусственно вызванной коме, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку в дыхательных органах мальчика была жидкость. Спустя три недели его выписали домой.
Ранее в Индии родился "пластиковый" мальчик с кожей как из воска.
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