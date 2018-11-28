В Британии родился ребенок без ягодиц, ноги которого перевернуты в обратном направлении. Малыш появился на свет в семье, которая проживает в городе Челтнем, пишет издание "Факты".

Фото: Факты

Мальчик, которого назвали Бароном, страдает синдромом каудальной регрессии. Ребенок никогда не сможет ходить и не будет в состоянии контролировать свою нижнюю половину тела. ,Трейси Флетчер предлагали сделать аборт, предупреждая, что ее ребенок будет инвалидом. После долгих раздумий, пара отказалась прерывать беременность и решила "дать сыну шанс".

Фото: "Факты"

По словам женщины, она была слегка шокирована, когда впервые увидела сына, так как он выглядел намного хуже, чем ожидали родители.

"Это был трудный момент. И в первый раз, когда я взяла его на руки, мне было довольно страшно… Медсестра сказала, что за 25 лет своей работы никогда не видела ребенка в таком состоянии", - рассказала женщина местным изданиям.

Фото: "Факты"

Первые недели жизни мальчик провел в искусственно вызванной коме, подключенным к аппарату искусственной вентиляции легких, поскольку в дыхательных органах мальчика была жидкость. Спустя три недели его выписали домой.

Ранее в Индии родился "пластиковый" мальчик с кожей как из воска.