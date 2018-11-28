Нападение на украинские корабли произошло в международных водах Черного моря. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Судя по опубликованной карте, атака произошла в 12 километрах от побережья Крымского полуострова. Утверждается, что об этом свидетельствуют координаты пребывания военных судов "Бердянск", "Никополь", и "Яны Капу" в момент их обстрела и задержания.

"РФ атаковала и захватила украинские военные корабли в международных водах Черного моря, то есть за пределами линии государственной границы Украины на море, которая временно не контролируется Украины вследствие оккупации территории АР Крым", - говорится в сообщении.

В сообщении подчеркивается, что Конвенция по морскому праву предусматривает, что военные корабли в открытом море пользуются иммунитетом от юрисдикции любой страны, кроме той, под чьим флагом они идут.

Резолюция Генеральной ассамблеи ООН также называет нападение вооруженных сил одной страны на морские силы другой агрессией.

"Подчеркиваем, что все задержанные украинские военнослужащие находятся под защитой норм международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 года", - говорится в сообщении.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России. Также есть информация уже о двух раненых украинских военных моряках.

Мировые лидеры сразу отреагировали на случившееся.

Президент Украины Петр Порошенко срочно созвал военный кабинет из-за нападения на украинские корабли. Также Украина созывает экстренное заседание Совбеза ООН.

В свою очередь, Совет национальной безопасности и обороны направил в Верховную Раду предложение ввести военное положение на 60 дней.

В случае, если в нашей стране все-таки введут такое положение, предлагаем узнать, как изменится жизнь украинцев.

Также в сети появились записи, на которых слышно переговоры украинских и российских военных в Азовском море. На записи можно разобрать, как россияне заявляют о том, что собираются применить оружие и требуют у украинцев выйти на палубу с поднятыми руками.

Позже Виктор Муженко, начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными Силами Украины, заявил, что армия и СБУ приведены в полную боеготовность.

Ночью у консульств России в городах Украины начались протесты.

А президент Украины Петр Порошенко призвал ветеранов АТО и ООС "быть начеку".

Позже Порошенко обратился к России из-за ситуации в Азовском море, а также стало известно, что Украина обратится в ЕСПЧ.

Позже поверенного в делах Украины вызвали в МИД России.

Спустя время в Одессе объявили тревогу. Всех военных и силовиков экстренно начали созывать в части.

Кроме того, в Керчь отбуксировали малые артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" и буксир "Яни Капу" ВМС Украины.

В то же время в ЦИК сделали заявление, о том, как военное положение повлияет на выборы.

Раненых украинских моряков вывезли в Москву. Позже стали известны их имена.

В свою очередь, Порошенко и Столтенберг договорились о срочном заседании комиссии Украина-НАТО. А в НБУ срочно собрали глав крупнейших банков.

В Министерстве иностранных дел Украины прошло закрытое заседание, в ходе которого Климкин сделал срочное заявление и предупредил о силовом ответе.

Смотрите также, как военное положение повлияет на выплаты в стране.

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