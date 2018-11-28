В Министерство внутренних дел (МВД) обратились 23 народных депутата с заявлением о преступлении должностных лиц государства против религиозных прав и свобод граждан и священнослужителей Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщил на своей странице в Facebook народный депутат Андрей Деркач, опубликовав копию документа.

Депутаты считают, что действия должностных лиц в частности подпадают под статью 161 Уголовного кодекса Украины – нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений, сообщает "РБК-Украина".

"В своей совокупности действия должностных лиц государства направлены на умышленное нарушение гарантированных Конституцией Украины прав и свобод граждан и священнослужителей Украинской православной церкви в зависимости от их религиозных убеждений, что содержит признаки состава уголовного преступления, предусмотренного ст. 161, 356, 365 УК Украины", – говорится в заявлении.

В частности, авторы заявления считают, что вмешательство власти в церковные дела является подтверждением стремительного свертывания демократии в Украине.

"Одним из фактов этого являются силовые попытки власти провести так называемый Объединительный Собор Епископов, участниками которого должны быть представители Церкви и государственные деятели, с целью установления государственного контроля над внутренне церковными делами. Это не первая попытка вмешательства власти в дела церкви: руководители государства уже пытались принудительно собрать Епископат Украинской православной церкви в здании бывшего музея Ленина", – отмечается в заявлении.

Еще большее беспокойство депутатов вызывает деятельность правоохранительных органов, которые, по их мнению, накануне президентских выборов были превращены в "репрессивный инструмент".

"К большому сожалению, сегодня колокола в церквях звонят реже, чем представители СБУ и губернаторы звонят епископам Украинской православной церкви, требуя от них действовать по указанию", – сообщается в заявлении.

Заявление в МВД подписали 23 народных депутата, в частности Андрей Деркач, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Егений Мураев, Нестор Шуфрич и другие.

Статья 161 Уголовного кодекса Украины: "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам". Умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства или оскорбление чувств граждан в связи с их религиозными убеждениями. Наказание – от штрафа до 8-ми лет лишения свободы.

Статья 356 КК "Самоуправство". Самовольное, вопреки установленному законом порядку, совершение каких-либо действий, правомерность которых оспаривается отдельным гражданином или предприятием, учреждением или организацией, если такими действиями был причинен значительный вред интересам гражданина, государственным или общественным интересам или интересам владельца. Наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.

Статья 365 КК "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа". Умышленное совершение работником правоохранительного органа действий, явно выходящих за пределы предоставленных ему прав или полномочий, если они причинили существенный вред охраняемым законом правам, интересам отдельных граждан, государственным или общественным интересам, интересам юридических лиц. Наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок до десяти лет.