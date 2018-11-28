На борту были шесть человек. Илл.: utair.ru

Вертолет российской авиакомпании "ЮТэйр" Ми-26Т разбился, совершая незапланированную посадку в сложных метеоусловиях в Ненецком автономном округе (Россия).

"Вертолет "ЮТэйра" выполнял полет на площадку Пижма и, не долетев полкилометра, из-за сложных метеоусловий и плохой видимости стал экстренно снижаться. При посадке разбился", - передает агенство "Интерфакс".

На борту были шесть человек, один погиб, пятеро, по предварительным данным, легко ранены, сообщил источник агенства.

"Авария произошла в сложных метеоусловиях. Почти при нулевой видимости. Причина либо в ошибке пилота при незапланированной посадке, либо в отказе техники", - сказал источник.

Двумя днями ранее в Турции разбился военный вертолет, есть погибшие.