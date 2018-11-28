В России разбился вертолет, есть жертвы [ Редактировать ]
Вертолет российской авиакомпании "ЮТэйр" Ми-26Т разбился, совершая незапланированную посадку в сложных метеоусловиях в Ненецком автономном округе (Россия).
"Вертолет "ЮТэйра" выполнял полет на площадку Пижма и, не долетев полкилометра, из-за сложных метеоусловий и плохой видимости стал экстренно снижаться. При посадке разбился", - передает агенство "Интерфакс".
На борту были шесть человек, один погиб, пятеро, по предварительным данным, легко ранены, сообщил источник агенства.
"Авария произошла в сложных метеоусловиях. Почти при нулевой видимости. Причина либо в ошибке пилота при незапланированной посадке, либо в отказе техники", - сказал источник.
Двумя днями ранее в Турции разбился военный вертолет, есть погибшие.
по теме
Під Христинівкою сталася масштабна ДТП
Четверо загиблих і понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури - на великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб
У Нью-Йорку автівка наїхала на пішоходів
Інцидент стався біля супермаркету у кварталі Чайнатаун на Мангеттені
Масштабна ДТП на Черкащині: на трасі не розминулися дві фури
Четверо загиблих та понівечені автомобілі. На Черкащині під Христинівкою сталася масштабна ДТП. На трасі не розминулися дві фури - на великій швидкості вони зіткнулися лоб у лоб
ДТП в Харькове: отец погибшей рассказал об уловках Зайцевой
Утверждения адвокатов Зайцевой о том, что их семью никто не мог найти, являются ложью, заявил отец погибшей
Вертолет загорелся в воздухе, есть жертвы
Местная полиция сообщает, вертолет загорелся в воздухе