Естонія засудила агресію Росії у Азовському морі [ Редактировать ]
МЗС Естонії викликало посла Росії у зв'язку із подіями у Керченській протоці. Про це йдеться на сайті естонського зовнішньополітичного відомства.
За словами глави МЗС Свена Міксера, дії Росії - це умисна ескалація напруженості, грубе порушення міжнародного права та агресія проти суверенітету й територіальної цілісності України.
У Таллінні також підкреслили, що Москва повинна гарантувати свободу навігації суднам України та інших країн у Керченській протоці та в Азовському морі.
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