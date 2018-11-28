МЗС Естонії викликало посла Росії у зв'язку із подіями у Керченській протоці. Про це йдеться на сайті естонського зовнішньополітичного відомства.

За словами глави МЗС Свена Міксера, дії Росії - це умисна ескалація напруженості, грубе порушення міжнародного права та агресія проти суверенітету й територіальної цілісності України.

У Таллінні також підкреслили, що Москва повинна гарантувати свободу навігації суднам України та інших країн у Керченській протоці та в Азовському морі.