Google "похоронила" десятки своих программ [ Редактировать ]
Уже 44 продукта, выпущенные и закрытые компанией Google, "покоятся" на ее интерактивном "кладбище".
Среди проектов компании, которые прекратили свое существование:
- онлайн-супермаркет знаний Google Answers, который просуществовал с 2002 по 2006;
- словарь Google Dictionary (2010-2011);
- видео-хостинг Google Video (2005-2012);
- RSS-агрегатор Google Reader (2005-2013);
- персонализированная домашняя страница iGoogle (2005-2013);
- мессенджер Google Talk (2005-2017);
- графический редактор Picasa (2002-2016);
- сервис для разработчиков ПО Google Code (2006-2016).
Двумя последними, пополнившими этот список в 2018 году, стали социальная сеть Google+ и goo.gl - сервис сокращения ссылок, которым можно еще пользоваться до 30 марта 2019 года.
Пользователи заходят на интерактивное кладбище и оставляю там целые панегирики полюбившимся программам, буквально скорбя за ними и сочиняя эпитафии. Кроме того, у интерактивного надгробья можно оставить "цветок" - своеобразный "лайк".
Скрины: gcemetery.co
К слову, продукты Google иногда бывают полезны не только в сфере, для которой они предназначены: недавно Google Maps разоблачил неверную жену.
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