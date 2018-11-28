Уже 44 продукта, выпущенные и закрытые компанией Google, "покоятся" на ее интерактивном "кладбище".

Среди проектов компании, которые прекратили свое существование:

онлайн-супермаркет знаний Google Answers, который просуществовал с 2002 по 2006;

словарь Google Dictionary (2010-2011);

видео-хостинг Google Video (2005-2012);

RSS-агрегатор Google Reader (2005-2013);

персонализированная домашняя страница iGoogle (2005-2013);

мессенджер Google Talk (2005-2017);

графический редактор Picasa (2002-2016);

сервис для разработчиков ПО Google Code (2006-2016).

Двумя последними, пополнившими этот список в 2018 году, стали социальная сеть Google+ и goo.gl - сервис сокращения ссылок, которым можно еще пользоваться до 30 марта 2019 года.

Пользователи заходят на интерактивное кладбище и оставляю там целые панегирики полюбившимся программам, буквально скорбя за ними и сочиняя эпитафии. Кроме того, у интерактивного надгробья можно оставить "цветок" - своеобразный "лайк".

Скрины: gcemetery.co

К слову, продукты Google иногда бывают полезны не только в сфере, для которой они предназначены: недавно Google Maps разоблачил неверную жену.