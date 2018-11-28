WPL Global Forum: Наталия Королевская призвала мировое сообщество не допустить ограничения прав украинцев [ Редактировать ]
В столице Исландии Рейкьявике проходит Глобальный международный форум женщин-политических лидеров @WPLGlobalForum (WPL). В его работе принимают участие главы государств и правительств, министры, парламентарии, представители международных организаций, сообщает пресс-служба Оппозиционной платформы - "За жизнь".
Украину на форуме представляет народный депутат, инициатор Национальной платформы "Женщины за Мир" Наталия Королевская.
Повестка дня форума предусматривает обсуждение важнейших актуальных вопросов – от IT-сферы до проблем экстремизма, от гуманитарных кризисов до роли женщин в достижении мира.
"Самый важный на сегодня вопрос - это вопрос мира. В нашей стране пятый год продолжается военный конфликт, гибнут и страдают от гуманитарной катастрофы мирные граждане, женщины и дети. Это заставляет всех, кому небезразлично будущее нашей страны, объединяться и действовать. Так в 2016 году появилось самое влиятельное женское движение Национальная платформа "Женщины за Мир". Также с коллегами-депутатами мы создали украинскую парламентскую межфракционную группу "Женщины.Мир.Безопасность". Женщины не могут и не будут оставаться в стороне, когда страдают люди. Мы объединяем усилия и боремся за наших детей и за нашу страну!" - отметила политик.
Народный депутат представила участникам Глобального форума мирные женские инициативы и пригласила женщин-политических лидеров присоединиться к Kyiv Global Summit - первой инициированной женщинами Украины платформе по примирению.
Наталия Королевская также подчеркнула необходимость использовать возможности и власть женщин для достижения мира и недопущения нарушения прав людей в Украине.
"Для нашей страны, в условиях четырехлетней войны и очень тревожного решения о введении военного положения, сейчас как никогда актуально глобальное сотрудничество. Мы должны объединиться и применить все меры для мотивации и активного участия женщин в восстановлении мира и безопасности в Украине. Мир в Украине - наша цель, и единственный путь к ней - дипломатический", - резюмировала Наталия Королевская.
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