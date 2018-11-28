Порошенко озвучил план на случай полномасштабной войны [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко озвучил порядок действий на случай открытой полномасштабной наземной агрессии России.
"Задействовать должны все - начиная от мобилизации, заканчивая функционированием штабов территориальной обороны. Защитить людей - это наша основная цель. Не дать дальше прорваться агрессору", - написал глава государства в Facebook.
Петр Порошенко заявил, что сделает все возможное, чтобы принять необходимые решения и качественно подготовить армию.
"Будут выдвинуты боевые бригады вдоль границы. Мы укрепим границы. Потому границу с Россией не является границей дружбы, а наиболее опасными рубежом. Также мы укрепим побережье Азовского моря", - написал Порошенко.
Он добавил, что "с одной стороны мы защищаем украинскую землю, с другой стороны, мы защищаем украинскую демократию".
"И поэтому выборы мы не дадим оттянуть. Потому единственный человек, который выигрывает в случае отложения выборов - это Путин. А мы не дадим ни одного шанса победить объединенную мощную украинскую нацию", - подчеркнул Порошенко.
28 ноября в Украине начало действовать военное положение. В Генеральном штабе ВСУ рассказали, кого заберут в армию в связи с этим.
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