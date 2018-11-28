В Україні почав діяти воєнний стан [ Редактировать ]
В Україні, тепер вже офіційно, почав діяти воєнний стан. Відповідний документ був опублікований у спецвипуску газети Верховної Ради "Голос України" та на сайті Адміністрації президента.
Тож, воєнний стан продовжиться 30 днів. Із 14.00 години 26 листопада до 14.00 26 грудня. Він буде діяти в 10 областях країни. Військове командування та МВС тепер працюватимуть у посиленому режимі.
У повній бойовій готовності перебувають і підрозділи ДСНС. В тексті наказу також наголосили і на певному обмеженні конституційного права. Під цей пункт потрапили відразу 11 статей Конституції.
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