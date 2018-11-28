Переговори, які можуть не відбутися. Одна з головних тем, яку обговорює сьогодні американська преса - чи зустрінуться Трамп і Путін. Заяви суперечливі. Що каже сам президент? І до чого тут Україна? Розібрався Дмитро Анопченко.

Кожна зустріч Трампа і Путіна привід і для критики з боку ЗМІ, і для стурбованості Конгресу. Але ця призначена в Аргентині, в кулуарах саміту великої двадцятки, який відкриється вже 30 листопада ще активніше ніж зазвичай обговорюється в пресі. І не без підстав.

Ще напередодні Білий дім відкрито заявляв - зустріч готується.

Під час "двадцятки" президент і делегація будуть взаємодіяти з багатьма лідерами; зокрема - двосторонні зустрічі з президентом Аргентини, президентом Росії, прем'єр-міністром Японії, канцлером Німеччини.

Відразу після цього до журналістів вийшов радник Трампа з національної безпеки, Джон Болтон. Повідомив головні теми переговорів з Путіним, теж підтвердив, що зустріч відбудеться.

"Я думаю, це буде повний спектр тем, продовження їх переговорів у Гельсінкі".

При цьому тон Болтона був примирливим, він навіть сказав - Дональд Трамп не робитиме окремих заяв з приводу подій у Керченській протоці - мовляв, досить того що Ніккі Гейлі в ООН вже заявила.

Але події несподівано пішли зовсім не за тим сценарієм. Вже через кілька годин після таких гучних заяв сам Дональд Трамп в інтерв'ю Washington Post несподівано сказав - думає зустріч з Путіним скасувати через інцидент з українськими кораблями.

"Мені не подобається ця агресія. Мені вона зовсім не подобається. Абсолютно. І до слова, Європі це теж не подобається. Сьогодні ввечері я отримаю повний звіт про це. І це все вирішить. Можливо, я не буду проводити цю зустріч. В принципі - не буду її проводити. Подивимося".

І хоча остаточного рішення про скасування поки що немає, як сказали мені журналісти з президентського пулу, все це говорить про боротьбу між різними людьми в команді Дональда Трампа, яку зазвичай не видно, але зараз вона вийшла назовні. Частина оточення вважає - розмова з Путіним потрібна, частина - категорично проти. Проте останнє слово, як завжди, скаже особисто президент.