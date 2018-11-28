Обмеження прав і свобод українців відбудеться лише в разі прямого вторгнення Російської Федерації. Про це заявив перший президент України Леонід Кравчук. Але зараз таких підстав немає.

Кравчук не вважає конфлікт у Керченській протоці прямим вторгненням. За словами першого президента, воєнний стан не вирішить ті питання, які найбільше хвилюють народ - повернення моряків до України та встановлення миру.

"Я не виключаю, що спроби обійти або використати воєнний стан в політичних цілях можуть бути, але ми не можемо цього припустити, що потрібно щоб серйозно відкрито повноцінно ввести воєнний стан за законом. Є ж закон про правовий статус воєнного стану, повинно бути пряме вторгнення російське і те, тільки російських збройних сил в Україну", - говорить Леонід Кравчук, президент України (1991 - 1994).