28 ноября в одном из фитнес-клубов Киева утонул в бассейне 30-летний мужчина.

Трагедия произошла в известной сети Sport Life на улице Волошская, 62. Факт гибели подтвердили правоохранители, которые устанавливают обстоятельства смерти мужчины, пишет "Сегодня".

Про этом полицейские опровергли информацию, распространенную в некоторых СМИ, что у мужчины не было рук.

​"На месте работает следственно-оперативная группа. Опрашивают сотрудников заведения и изучают видео из камер видеонаблюдения", - сообщили в полиции.

Ранее в Киеве мужчина утонул в собственном автомобиле.