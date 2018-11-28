В известном фитнес-клубе Киева утонул молодой мужчина [ Редактировать ]
28 ноября в одном из фитнес-клубов Киева утонул в бассейне 30-летний мужчина.
Трагедия произошла в известной сети Sport Life на улице Волошская, 62. Факт гибели подтвердили правоохранители, которые устанавливают обстоятельства смерти мужчины, пишет "Сегодня".
Про этом полицейские опровергли информацию, распространенную в некоторых СМИ, что у мужчины не было рук.
"На месте работает следственно-оперативная группа. Опрашивают сотрудников заведения и изучают видео из камер видеонаблюдения", - сообщили в полиции.
Ранее в Киеве мужчина утонул в собственном автомобиле.
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