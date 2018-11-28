Обострение в Азовском море: задержанные моряки потребовали в суде переводчика [ Редактировать ]
Украинские моряки с захваченных в Азовском море 25 ноября кораблей в подконтрольном России суде, устроенном на оккупированной территории Украины, воспользовались своим правом на переводчика с иностранного языка.
Командир рейдового буксира "Яны Капу", старшина Олег Мельничук, сказал, что не полностью понимает русский язык и попросил переводчика. Переводчика предоставили рассказал адвокат Эдем Смедляев в эфире телеканала 112, передает liga.net.
Смедляев добавил, что Олег виновным себя не признал и заявил о готовности "отстаивать свою невиновность в любом месте, в том числе в судах".
Адвокат также рассказал, что россияне, составляя свои обвинения, нигде не указывают, что захватили украинских военных моряков - пишут просто "граждане Украины". Поэтому во всех заявлениях и документах Олег подписывается, указывая полностью свое звание и должность, акцентируя на том, что он не простой гражданин, а военнослужащий ВМС Украины.
Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.
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