В Беларуси казнили двух мужчин [ Редактировать ]
В Беларуси казнили второго из четырех фигурантов дела о "черных риелторах" - Игоря Гершанкова. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".
Ранее в стране привели в исполнение смертный приговор против Семена Бережного. Родственники казненных получили письменные уведомления-подтверждения.
Бережного и Гершанкова осудили за совершение убийств и подготовку к совершению убийств, похищение человека и подготовку к похищению, а также мошенничество, разбой, вымогательство, кражу или уничтожение документов. Суд в Беларуси установил, что преступная группа, в которую входили всего четыре человека, в целом заработала на махинациях с чужим жильем более 2 миллиардов неденоминированных белорусских рублей.
Оба приговоренных обращались в Комитет ООН по правам человека, который просил власти Беларуси принять временные меры, пока Комитет не вынесет свое решение.
Это первые две смертных казни в Беларуси в этом году. Беларусь - единственная европейская страна, где применяется смертная казнь.
Ранее мы писали о том, что в Египте к смертной казни приговорили 75 человек.
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