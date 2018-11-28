В Беларуси казнили второго из четырех фигурантов дела о "черных риелторах" - Игоря Гершанкова. Об этом сообщает правозащитный центр "Весна".

Ранее в стране привели в исполнение смертный приговор против Семена Бережного. Родственники казненных получили письменные уведомления-подтверждения.

Бережного и Гершанкова осудили за совершение убийств и подготовку к совершению убийств, похищение человека и подготовку к похищению, а также мошенничество, разбой, вымогательство, кражу или уничтожение документов. Суд в Беларуси установил, что преступная группа, в которую входили всего четыре человека, в целом заработала на махинациях с чужим жильем более 2 миллиардов неденоминированных белорусских рублей.

Оба приговоренных обращались в Комитет ООН по правам человека, который просил власти Беларуси принять временные меры, пока Комитет не вынесет свое решение.

Это первые две смертных казни в Беларуси в этом году. Беларусь - единственная европейская страна, где применяется смертная казнь.

Ранее мы писали о том, что в Египте к смертной казни приговорили 75 человек.