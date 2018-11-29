В Украине запретили несколько серий таблеток от гриппа "Колдфлю", обезболивающие таблеток "Сиган" и других препаратов.

Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Под запрет попали следующие препараты:

"Сиган", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 4 (4х1) в стрипах серий GS01701, GS01702, GS01703. Лекарство применяют для облегчения боли, уменьшения воспаления мягких тканей.

"Колдфлю" таблетки № 4 (4х1) в стрипах серий GC15701, GC15702. Препарат используют для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов.

"Кофекс" сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком; по 1 флакону в картонной коробке серий GC11602, GC11603, GC11701, GC11702, GC11703, GC11704. Его приписывают для лечения сухого, раздражающего, утомительного кашля.

"Ланза" капсулы по 30 мг № 20 (10х2) в блистерах серий GL01701. Показания - пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

"Ензимтал" драже №100 (10х10) в стрипах, серии GE03701. Лекарство применяют для симптоматического лечения диспепсии, метеоризма.

"Тилда" таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 200 (4х50) в стрипах серий GT01701, GT01702. Показания - острая боль, посттравматический и послеоперационный болевой синдром.

Напомним, в конце октября в Украине запретили популярную вакцину.