В Украине запретили популярные таблетки от гриппа [ Редактировать ]
В Украине запретили несколько серий таблеток от гриппа "Колдфлю", обезболивающие таблеток "Сиган" и других препаратов.
Об этом говорится в распоряжении Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.
Под запрет попали следующие препараты:
- "Сиган", таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 4 (4х1) в стрипах серий GS01701, GS01702, GS01703. Лекарство применяют для облегчения боли, уменьшения воспаления мягких тканей.
- "Колдфлю" таблетки № 4 (4х1) в стрипах серий GC15701, GC15702. Препарат используют для симптоматического лечения простудных заболеваний и гриппа, ринитов.
- "Кофекс" сироп по 60 мл во флаконе с мерным колпачком; по 1 флакону в картонной коробке серий GC11602, GC11603, GC11701, GC11702, GC11703, GC11704. Его приписывают для лечения сухого, раздражающего, утомительного кашля.
- "Ланза" капсулы по 30 мг № 20 (10х2) в блистерах серий GL01701. Показания - пептическая язва желудка и двенадцатиперстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
- "Ензимтал" драже №100 (10х10) в стрипах, серии GE03701. Лекарство применяют для симптоматического лечения диспепсии, метеоризма.
- "Тилда" таблетки, покрытые пленочной оболочкой, № 200 (4х50) в стрипах серий GT01701, GT01702. Показания - острая боль, посттравматический и послеоперационный болевой синдром.
Напомним, в конце октября в Украине запретили популярную вакцину.
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