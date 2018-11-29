Бюджет Украины на 2019 год: в МВФ сделали важное заявление [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют требованиям Международного валютного фонда.
Об этом стало известно после телефонного разговора между Порошенко и распорядителем фонда Кристин Лагард.
"Согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам", - заявил президент Украины в Twitter.
Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов предоставить Украине соответствующую техническую помощь в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.
Также отдельно было подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.
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