Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что ключевые показатели государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют требованиям Международного валютного фонда.

Об этом стало известно после телефонного разговора между Порошенко и распорядителем фонда Кристин Лагард.

"Согласно предварительным оценкам МВФ, ключевые показатели Государственного бюджета Украины на 2019 год соответствуют согласованным с Фондом параметрам", - заявил президент Украины в Twitter.

Кристин Лагард подтвердила, что МВФ готов предоставить Украине соответствующую техническую помощь в вопросе реформирования фискальной политики и налогового администрирования.

Также отдельно было подчеркнуто, что введение военного положения не повлияет на взаимодействие с МВФ.