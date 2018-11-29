МВФ співпрацюватиме з Україною під час воєнного стану [ Редактировать ]
Попри запровадження воєнного стану - Міжнародний валютний фонд і надалі співпрацюватиме з Україною за програмою Stand By.
Про це заявила директорка-розпорядниця організації Крістін Лагард в офіційній заяві на сайті МВФ після телефонної розмови із президентом Петром Порошенком. Глава держави поінформував Лагард про основні показники українського бюджету на 2019 рік. Наразі кошторис розглядають у МВФ. Та попередня його оцінка задовільна.
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