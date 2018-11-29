У Міністерстві оборони запевнили жодного вилучення майна чи транспорту громадян в областях, де діє воєнний стан, не буде. Про це заявив заступник міністра. Також у відомстві підкреслили, що запровадження комендантської години - не передбачено.

"Ми не передбачаємо вилучення і інших засобів, запровадження комендантської години. На даний момент підстав правових офіційних для цього немає", - говорить Радіон Тимошенко, заступник начальника генерального штабу.

"Мені задали питання, чому представники адміністрації міста ходять в камуфляжі. Коли я перевірив і воєнкоми на місцях сказали, що ніхто не ходить в камуфляжах, тобто хтось займається тим, що людей грузить інформацією, яка не відповідає дійсності. Якщо хтось в камуфляжі прийшов забирати корову чи машину - рядом є поліція і таких негодяїв треба арештовувати", - говорить перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак.