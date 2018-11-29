Грузия выбрала нового президента [ Редактировать ]
Кандидат Саломе Зурабишвили от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" после обработки данных с 99,7% избирательных участков во втором туре президентских выборов набирает 59,56% голосов. Это значит, что за нее проголосовали 1 млн 146 тысяч 63 гражданина, сообщает Центризбирком Грузии.
Ее конкурент от оппозиции "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набирает 40,44% голосов (778 тысяч 167 граждан).
Явка составила 56,23% избирателей.
Выборы проходили вчера, 28 ноября.
Ранее мы писали о том, что в Грузии состоялся второй тур президентских выборов.
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