Кандидат Саломе Зурабишвили от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" после обработки данных с 99,7% избирательных участков во втором туре президентских выборов набирает 59,56% голосов. Это значит, что за нее проголосовали 1 млн 146 тысяч 63 гражданина, сообщает Центризбирком Грузии.

Ее конкурент от оппозиции "Единое национальное движение" Григол Вашадзе набирает 40,44% голосов (778 тысяч 167 граждан).

Явка составила 56,23% избирателей.

Выборы проходили вчера, 28 ноября.

Ранее мы писали о том, что в Грузии состоялся второй тур президентских выборов.