В четверг, 29 ноября, в здании Министерства финансов, которое находится возле метро "Контрактовая площадь", произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.

Всех сотрудников министерства эвакуировали.

"В 07:37 в здании Минфина сработала пожарная сигнализация, на место выехало 6 единиц пожарной техники, горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали", - сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Ранее в Тернополе из окна горящего дома выпрыгнул мужчина.