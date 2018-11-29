В Киеве ЧП: горит Министерство финансов (видео) [ Редактировать ]
В четверг, 29 ноября, в здании Министерства финансов, которое находится возле метро "Контрактовая площадь", произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Киева.
Всех сотрудников министерства эвакуировали.
"В 07:37 в здании Минфина сработала пожарная сигнализация, на место выехало 6 единиц пожарной техники, горят кабели в шахте лифта, работников министерства эвакуировали", - сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.
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