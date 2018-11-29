Ошибка продавца обогатила женщину на всю жизнь [ Редактировать ]
Американка Зеринея Кармайкл выиграла в лотерею благодаря ошибке продавца, сообщает UPI.
Зеринея заехала на заправку в воскресенье, 25 ноября. Пока она платила за бензин, она решила купить билет мгновенной лотереи. Вместо него продавец протянул билет другой мгновенной лотереи, под другим названием.
"Обычно я в таких ситуациях прошу заменить товар на то, что я попросила. Но что-то мне подсказало оставить этот билет у себя", – рассказала американка.
Кармайкл села в машину и стерла защитный слой монетой. "Сначала я подумала, что выиграла всего семь долларов. Но я продолжила тереть и увидела еще две семерки, а потом еще две. Я была в шоке, когда осознала, сколько выиграла. Очень рада, что продавец ошибся", – призналась женщина.
Сумма выигрыша составила 277 777 долларов (почти 8 миллионов гривен), однако после уплаты налогов у Кармайкл осталось всего 195 837 долларов. Она планирует купить на них машину своей мечты.
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