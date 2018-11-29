Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море [ Редактировать ]
После атаки России на украинских моряков в Керченском проливе президент Украины Петр Порошенко призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) направить военные корабли в Азовское море . Об этом президент заявил в интервью газете Bild.
Порошенко подчеркнул, что присутствие кораблей НАТО необходимо, чтобы гарантировать безопасность в Азовском море.
"Германия - один из наших ближайших союзников, и мы надеемся, что государства НАТО готовы направить корабли к Азовскому морю, чтобы поддержать Украину и обеспечить безопасность", - сказал Порошенко в интервью немецкой
"Единственный язык, который Путин понимает, - это сплоченность западного мира", - подчеркнул Порошенко.
Кроме того, Порошенко уверен, что таким образом Россия хочет присоединить еще часть Украины.
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