20 ноября Верховная Рада не удовлетворила представление Генерального прокуратура Юрия Луценка о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Станислава Березкина, экс-собственника агропромышленной группы "Креатив". Следователи подозревают народного депутата и его семью в выведении средств из государственного "Ощадбанка".

Станислав Березкин обвинения отверг и заявил, что следователей используют в хозяйственных спорах. Тем временем дело Березкиных обрастает новыми подробностями. На днях Соломенский районный суд наложил арест на имущество сына депутата Станислава Березкина Максима, бывшего главы наблюдательного совета группы "Креатив". Мы связались с бизнесменом, чтобы выяснить новые подробности нашумевшего дела.

Вчера было опубликовано решение Соломенского суда о наложении ареста на ваше имущество. Можно говорить о новом витке в старом деле?

Это печальный сигнал предпринимателям и инвесторам. На заседании регламентного комитета Верховной Рады, где рассматривалось представление по моему отцу, генпрокурор Юрий Луценко сказал, что если бы кредит был возвращен до конца срока действия кредитного соглашения, никаких претензий к нам бы не было (стенограмма есть на сайте комитета). Юрий Луценко признал, что нас преследуют за невозврат кредита компанией, к которой я не имею отношения с середины 2015 года. При этом срок действия кредитной линии истек в январе 2017 года. Это подтверждает то, что НАБУ используется в хозяйственных спорах. Каждый, кто занимается бизнесом, понимает, к каким последствиям это может привести.

Так подождите, кредит же брался у государственного банка, соответственно, государству были нанесены убытки.

Кредит был обеспечен достаточным залогом. Это новый элеватор, введенный в эксплуатацию за два месяца до получения кредита.

Кредит-то вы все равно не вернули.

Речь идет о взаимоотношениях двух хозяйствующих субъектов – банка и предприятия. Как обычно разрешаются подобного рода ситуации? Ведутся переговоры о реструктуризации, если переговоры не дали результата, начинается претензионная работа, реализуется залог. Но в нашем случае два года шло вялотекущее следствие, потом внезапно прозвучали публичные обвинения, подозреваемые успели посидеть в СИЗО, в Парламент подано представление о привлечении моего отца к уголовной ответственности. Все это в течение месяца. И только после всего этого, 21 ноября, залог выставляется на торги СЕТАМ. Уголовное преследование против нашей семьи очень похоже на коррупционную схему с продажей залогового имущества, в которую вовлечено НАБУ.

Вы обвиняете НАБУ в коррупции?

Я не могу утверждать, сознательно или несознательно, но детективы принимают в этом участие. Судите сами: стартовая цена продажи – чуть больше 6 млн дол при сметной – 22 млн дол по курсу. Репутация СЕТАМ, мягко говоря, неоднозначная. Компании с мировым именем вряд ли примут участие. Особенно, после спектакля с задержаниями и депутатской неприкосновенностью. То есть новый объект продадут не по его реальной цене, а по заниженной. А НАБУ воспользуется этим, чтобы подтвердить, что залог был не достаточным.

Не совсем понятно, зачем НАБУ этим заниматься.

Чем меньше стоимость продажи актива, тем больший убыток они смогут на нас повесить. Кто-то положит в карман "интерес", а детективы получат подтверждение наших якобы преступных намерений. На мой взгляд, именно в этом и состояла роль НАБУ изначально - обеспечить продажу имущества "Креатива" по заниженным ценам, дать кому-то на этом заработать, а обвинить во всем Березкиных.

Не только Березкиных, по делу проходит десяток человек.

Совершенно верно. Проблема не только в том, что НАБУ вмешивается в хозяйственные отношения, а в том, что применяются типичные постсоветские методы работы "силовиков". Людям не просто вручили подозрения, но задержали и продержали в СИЗО...

…и очень быстро отпустили под залог.

Выдвигались астрономические суммы – от 5 до 30 млн грн. Это непосильная сумма для менеджера среднего звена. Если бы не вступилась наша компания, люди бы до сих пор находились в СИЗО по одной причине - только потому, что когда-то работали с Березкиными. Особенно возмущает, что среди задержанных половина – это женщины. Сложно представить, что им пришлось пережить. Понятно, что главная цель детективов – это мы как бывшие собственники "Креатива". Но при чем здесь люди?

Руководитель САП обвиняет вашу сестру Викторию, в том, что она скрывается от следствия.

Знаете, все что происходит, очень напоминает даже не 90-е независимой Украины, а 30-е Советского Союза. Детектив НАБУ Богдан Гороховский во время обыска у меня дома выразил сожаление, что сейчас не 37-й год. Надеюсь, это осталось на видеофиксации. Они буквально берут людей в заложники.

И все же, Виктория уже в стране или нет?

Виктория по личным причинам находится за границей. Она ни от кого не пряталась, все время на связи. Ни ей, ни ее адвокатам не передавались никакие документы. В то же время в прессе детективы НАБУ и лично глава САП Назар Холодницкий формируют мнение, что она сбежала. Цель таких заявлений - запугать, чтобы она действительно не вернулась, а потом использовать это для манипуляции общественным мнением – раз не вернулась, значит есть что скрывать, виновна, а раз виновна она, то и вся семья.

Наше дело показывает, что методы правоохранителей не поменялись. На том же заседании регламентного комитета генеральный прокурор осудил практику задержания людей по подозрениям, связанным с экономикой, но обмолвился, что у НАБУ и САП иной подход. То есть генпрокурор признал, что новые органы, призванные бороться с коррупцией и пережитками прошлого, действует старыми испытанными методами. Это плохая новость для бизнеса и всех тех, кто надеялся, что Украина двигается в Европу.