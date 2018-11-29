Президент Украины Петр Порошенко поздравил нового президента Грузии Саломе Зурабишвили с победой на выборах. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Искренне поздравляю Саломе Зурабишвили с избранием на должность президента Грузии", - написал он.

Порошенко также заявил, что надеется на дальнейшее углубление стратегического партнерства между двумя странами.

Щиро вітаю Саломе Зурабішвілі з обранням на посаду Президента Грузії.

Бажаю Вам всіляких успіхів у служінні Грузії заради демократичного європейського розвитку країни та консолідації суспільства. Переконаний у подальшому поглибленні стратегічного партнерства між нашими країнами — Петро Порошенко (@poroshenko) 29 ноября 2018 г.

Ранее мы писали о том, что в Грузии объявили имя нового президента.