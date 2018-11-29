Министерство социальной политики Украины разработало проект постановления о монетизации субсидий. Об этом LIGA.net рассказал глава директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталий Музыченко.

"Мы не меняем процедуру назначения субсидий. Получателю надо подать заявление в орган социальной защиты населения и дать разрешение на обработку персональных данных банком. Затем происходит электронный обмен информацией между органом социальной защиты, Минсоцполитики, банком и предприятием, которое предоставляет услуг", - отметил Музыченко.

В Минсоцполитики отметили, что на каждого получателя субсидий будет открыт счет в банке, предположительно в "Ощадбанке", куда будут зачисляться средства. По словам Музыченко, с этого счета деньги будут списываться для предоставления субсидий.

Если потребитель потратил меньше средств, чем предусмотрено существующими нормами, то остаток после завершения отопительного сезона переводится на личный счет потребителя. Для этого ему необходимо посетить отделение банка и написать заявление, поясняют в министерстве.

"Потребитель сможет пользоваться этими деньгами по своему усмотрению. Но это возможно только при отсутствии задолженности за уплату коммунальных услуг", - сообщил Музыченко.

Субсидии планируется монетизировать в три этапа:

с 1 января 2019 года пройдет монетизация для домохозяйств, которые обратятся за субсидиями с новым пакетом документов (около 100-150 тыс. домохозяйств);

с 1 мая 2019 года - монетизация для домохозяйств, которым субсидия назначена на неотопительный период 2019-го;

с 1 октябре 2019 года - полный переход на монетизацию.

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