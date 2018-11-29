29 ноября в Киеве на перекрестке проспектов Степана Бандеры и Оболонского произошли два ДТП с интервалом в один час. В одной из аварий пострадала девушка.

Около 05:00 столкнулись Skoda Octavia и Skoda Fabia, а примерно в 06:00 столкнулись Mitsubishi Space Star и Lanos.

Об этом сообщает Информатор.

АВАРИЯ С УЧАСТИЕМ ДВУХ SKODA

Как рассказал водитель Octavia, он ехал со стороны станции метро "Почайна" в сторону Оболонского проспекта, а Fabia поворачивал с Оболонского проспекта на проспект Степана Бандеры в сторону Северного моста. Полицейские отметили, что предварительно, обе машины ехали на зеленый сигнал светофора. От удара две Skoda получили серьезные повреждения, кроме этого, Fabia вылетела за пределы проезжей части и остановилась на газоне возле заправки. К счастью, обошлось без пострадавших.

СТОЛКНОВЕНИЕ MITSUBISHI И LANOS

Как рассказал водитель Lanos, он пересекал проспект Степана Бандеры на зеленый свет и ехал в сторону станции метро "Почайна". А в этот момент по Бандеры в сторону Северного моста ехал Mitsubishi. По неизвестным причинам произошло столкновение. Водитель из Lanos предположил, что Space Star проигнорировал запрещающий сигнал светофора и из-за этого произошло ДТП. В результате столкновения пострадала девушка, она сидела на заднем сидении. К счастью, травмы ее незначительные.

Из-за второй аварии остановилось движение троллейбусов по проспекту Степана Бандеры в сторону Северного моста. На месте работали несколько экипажей патрульной полиции, медики и следственно-оперативная группа. Подробности двух аварий устанавливаются.

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