На Новый год в каждом доме царит атмосфера чуда, а к детям с подарками приходит Дед Мороз. Однако в определенном возрасте ребенок начинает сомневаться, действительно ли он существует.

Некоторые родители не знают, как рассказать ребенку о том, что Дед Мороз - вымышленный герой. Ведь детей может огорчить такая информация, а иногда и вызвать недоверие к взрослым. Как раскрыть ребенку новогоднюю тайну - рассказывает Информато, который пообщался с психотерапевтом Марией Фабричевой.

Как раскрыть секрет ребенку

Эксперт советует помнить, что для ребенка очень важна вера в чудо. Она развивает креативность и уверенность в себе. Ребенок до 3-х лет не различает, где фантазия, а где реальность. Если родителям комфортно создавать атмосферу чуда, то раскрывать секрет раньше времени совсем не обязательно. Также Фабричева добавила, что все мы в глубине души верим в магию. Поэтому часто взрослые сами не хотят заводить подобный разговор. Мы волнуемся, что ребенка может травмировать эта информация. Но если правильно поговорить с ребенком, раскрытая тайна всего лишь заставит его немного погрустить. Нельзя, чтобы ребенок заподозрил вас в обмане, так как это подорвет его доверие к вам.

Стоит ли ждать, пока ребенок сам узнает

Часто случается так, что ребенок сам догадывается или решает выяснить, кто такой Дед Мороз. В таком случае, позвольте своему чаду поиграть в шпиона. А если вы все таки решили самостоятельно раскрыть тайну малышу, то приготовьтесь с уважением принять его реакцию. Ведь очень важно не обесценивать эмоции ребенка и отнестись с пониманием к нему. Психолог отметила, что, как правило, секрет раскрывается спонтанно. Но если родители сами решают приоткрыть завесу тайны, то стоит проанализировать, готов ли ваш ребенок принять информацию.

Письма Деду Морозу

Взрослые люди тоже верят в чудо и планируют осуществить мечты в наступающем году. Когда ребенок пишет письмо Деду Морозу, он также реализует свои фантазии в такой форме. Психотерапевт говорит, что написание послания сказочному персонажу помогает снять стресс. Кроме того, иногда в письме могут скрываться ответы о том, что волнует ребенка. Например, если ребенок попросил у Деда Мороза подарить самолет, это может значит его желание встретиться с кем-то из родственников.

Помните, что детям материальное чаще всего не интересно. Дорогой подарок обычно означает тайные скрытые мечты. Спросите, зачем ребенку дорогая вещь. Так вы сможете выяснить, что беспокоит вашего сына или дочь.

Ранее мы рассказывали о том, как устроить детский новогодний праздник в Киеве. Также мы писали о том, что в Киеве есть множество интересных мест, где можно встретить Новый год с семьей и друзьями. А если вы решите встретить новогоднюю ночь не в Украине, узнайте, как и где лучше всего бюджетно отдохнуть за границей.

Также читайте, что нельзя готовить на Новый год 2019.