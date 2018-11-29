Украина просит закрыть Босфор [ Редактировать ]
Украина будет просить закрытия пролива Босфор для прохода российскими кораблями в связи с агрессией России в отношении украинских военных судов в районе Керченского пролива.
Об этом заявил командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Игорь Воронченко.
"Я уверен, что мировое сообщество все же примет решение и признает, что была осуществлена агрессия против государства Украина… В связи с этим и нормами конвенции Монтре, а именно пункт 19-й, будем пытаться просить закрытия пролива Босфор в Турецкой Республике, чтобы россияне знали, как нарушать нормы международного права", - сказал Воронченко во время выступления на II Международной конференции по вопросам морской безопасности в Киеве.
Ранее мы писали о том, что Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море.
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