Годовщина разгона Евромайдана: в Киеве пройдет шествие [ Редактировать ]
В четверг, 29 ноября, в Украине отмечают годовщину разгона Евромайдана в 2013 году. В Киеве в этот день запланировано факельно-фаерное шествие.Об этом пишут "Украинские новости".
В пятую годовщину разгона Майдана активисты соберутся в 16:00 (в то же время "Интерфакс-Украина" дает время старта в 19:00, эту же информацию "Стране" подтвердили организаторы) на Майдане Независимости в Киеве устроят факельный марш. Колонна пройдет к Министерству внутренних дел.
Среди требования активистов - расследование преступлений, совершенных во время Евромайдана. Они требуют конкретных результатов следственных действий.
Ранее мы писали историю Евромайдана.
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