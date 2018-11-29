В четверг, 29 ноября, в Украине отмечают годовщину разгона Евромайдана в 2013 году. В Киеве в этот день запланировано факельно-фаерное шествие.Об этом пишут "Украинские новости".

В пятую годовщину разгона Майдана активисты соберутся в 16:00 (в то же время "Интерфакс-Украина" дает время старта в 19:00, эту же информацию "Стране" подтвердили организаторы) на Майдане Независимости в Киеве устроят факельный марш. Колонна пройдет к Министерству внутренних дел.

Среди требования активистов - расследование преступлений, совершенных во время Евромайдана. Они требуют конкретных результатов следственных действий.

Ранее мы писали историю Евромайдана.