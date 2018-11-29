Пилот доложил о двух выпущенных ракетах по украинским кораблям. Илл.: facebook.com/navy.mil.gov.ua

29 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала переговоры экипажей самолета и вертолета России с пунктами управления во время атаки на украинские корабли в Азовском море 25 октября.

Заместитель председателя СБУ Олег Фролов сообщил, что записи свидетельствуют о том, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей в районе Керченского пролива, передает УНИАН.

"Получены переговоры экипажей российского самолета и вертолета Ка-52 с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - сказал Олег Фролов на брифинге в Киеве.

В частности, на записи слышно, как пилот докладывает о двух выпущенных боеприпасах.

Аудио запись с субтитрами выложена в открытый доступ на Youtube-канале СБУ:

Ранее были обнародованы переговоры моряков во время вышеуказанного нападения.

Напомним, 25 ноября в Азовском море российские силовики атаковали и захватили три украинских корабля. Хронология произошедших событий подробно изложена здесь.