Атака в Азовском море: обнародованы переговоры летчиков [ Редактировать ]
29 ноября Служба безопасности Украины (СБУ) обнародовала переговоры экипажей самолета и вертолета России с пунктами управления во время атаки на украинские корабли в Азовском море 25 октября.
Заместитель председателя СБУ Олег Фролов сообщил, что записи свидетельствуют о том, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей в районе Керченского пролива, передает УНИАН.
"Получены переговоры экипажей российского самолета и вертолета Ка-52 с соответствующими пунктами управления. Эти переговоры не оставляют никакого сомнения, что российское военное руководство сознательно отдавало приказ на применение оружия против украинских кораблей", - сказал Олег Фролов на брифинге в Киеве.
В частности, на записи слышно, как пилот докладывает о двух выпущенных боеприпасах.
Аудио запись с субтитрами выложена в открытый доступ на Youtube-канале СБУ:
Ранее были обнародованы переговоры моряков во время вышеуказанного нападения.
Напомним, 25 ноября в Азовском море российские силовики атаковали и захватили три украинских корабля. Хронология произошедших событий подробно изложена здесь.
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