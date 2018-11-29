Подросток из индийского города Дели Михир Джаин сбросил сто килограммов. Он впервые смог сходить в кино. До этого он не помещался в кресле. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Максимальный вес 14-летнего Джаина, прозванного самым тяжелым ребенком в мире, составлял 237 килограммов. В апреле 2018 года он перенес операцию по желудочному шунтированию, после чего перешел на здоровый образ жизни. Подросток соблюдает диету и регулярно делает зарядку.

В конце июня Джаину впервые за долгие годы самостоятельно удалось пройти по улице. Теперь же он первый раз в жизни посетил кинотеатр. Подросток очень любит комиксы Marvel, поэтому он сходил на фильм "Веном" от этой студии.

"Я чувствую себя очень хорошо. Не могу поверить, что так похудел. Это было сложно, но стоило того", - признался Джаин. Он собирается "похудеть до нормальных размеров, чтобы делать больше нормальных вещей".

Мать рассказала журналистам, что уже в восемь лет Джаил весил 80 килограммов. Обеспокоенные родители показали его врачам еще в пять лет. Те подтвердили, что у мальчика, обожавшего жареную пищу и газировку, ожирение, но отказались проводить операцию из-за юного возраста пациента.

Ему прописали таблетки для похудения, и мать считает, что именно из-за них мальчик стал вялым и совсем перестал двигаться. Хотя признает, что кормила его жирной едой - жареной картошкой и котлетами из овощей, овощным карри и мороженым. Со временем подросток перешел на домашнее обучение и потерял всех друзей.

В декабре 2017 года родители отвели Джаила к врачу. Тот заявил им, что подросток оказался самым тяжелым в мире среди сверстников. Мальчика направили на операцию по уменьшению желудка, перед ней он самостоятельно похудел до 197 килограммов.

До этого самым тяжелым мальчиком в мире считали 10-летнего индонезийца Арию Пермана. Его максимальный вес составлял 230 килограммов, он не мог ни сидеть, ни ходить.

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