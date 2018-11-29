Овощи на пару: диетолог назвал неожиданные свойства [ Редактировать ]
Блюда из овощей - основа здорового питания. Но чтобы овощи действительно принесли пользу организму, нужно правильно их приготовить. Об этом пишет диетолог Светлана Фус в своем Instagram.
"Приготовление еды на пару сохраняет в овощах максимальное количество витаминов. Например, капуста брокколи, приготовленная в пароварке, содержит на 50% больше витамина С, чем вареная", - говорит Светлана Фус.
"Обработка продуктов паром позволяет сохранить практически все минеральные вещества. Например, при обычной варке, в воду переходит 20-25%, а при приготовлении на пару 1-3% минеральных веществ", - добавила диетолог.
Это происходит потому, что при варке на пару овощи обрабатываются влажным паром, что способствует сохранению цвета и консистенции. В отличие от приготовления в духовке, где на продукты воздействует сухой жар высокой температуры, пар "работает" при 80-100 С, , что позволяет сохранить большее количество витаминов.
Вот рекомендации относительно времени приготовления овощей на пару:
Спаржа: от 5 до 8 минут
Брокколи: стебли в течение 7 минут, соцветия в течение 5
Морковь: от 10 до 15 минут в зависимости от размера
Цветная капуста: стебли в течение 7 минут, соцветия в течение 5 (весь кочан 15-25 минут)
Кукуруза в початках: от 8 до 10 минут
Зеленые бобы: от 4 до 6 минут
Картофель, нарезанный кубиками: от 10 до 15 минут
Шпинат: от 2 до 3 минут.
Читайте также, кому нельзя есть шпроты.
по теме
Как есть меньше сладкого
Сахар - такая же плохая привычка, как курение и употребление алкоголя
Признаки переизбытка сахара в организме
Как понять, что вы едите слишком много сахара?
Как похудеть: 20 сжигающих жир продуктов
Названы продукты, ускоряющие метаболизм
Убивает почки: врачи назвали опасный напиток
В исследованиях неоднократно изучалось, как влияет на организм человека чай с молоком.
Отказ от мяса: 8 лучших источников белка
Существует стойкий миф, что белок содержится только в продуктах животного происхождения