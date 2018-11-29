МВФ продовжить співпрацювати з Україною [ Редактировать ]
Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацювати з Україною в рамках програми Стендбай попри запровадження воєнного стану. Про це йдеться в офіційній заяві директора-розпорядника фонду Крістін Лагард.
Документ оприлюднено на сайті установи невдовзі після телефонної розмови Лагард із Петром Порошенком. Як ідеться, український президент зокрема поінформував Лагард про основні показники українського бюджету-2019. Кошторис зараз прискіпливо розглядають у фонді, попередньо оцінивши його як задовільний.
Остаточне рішення ухвалять після 10 грудня, коли українська сторона виконає усі обов'язкові умови. Чинна програма фонду для України передбачає надання фінансової допомоги у розмірі трьох мільярдів 900 мільйонів доларів протягом 14 місяців.
по теме
В МВФ сделали неутешительный прогноз для Украины
Международный валютный фонд ухудшил прогноз по росту внутреннего валового продукта Украины
Каким будет рост экономики в Украине: прогноз на 2019 год
В Европейском банке реконструкции и развития указывают на умеренный рост украинской экономики
В МВФ дали оценку влиянию коррупции на украинскую экономику
Представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман сообщил во сколько обходится стране коррупция
МВФ розглядає бюджет України на 2019 рік
Попри запровадження воєнного стану - Міжнародний валютний фонд і надалі співпрацюватиме з Україною, за програмою Stand-by. Вона передбачає надання нашій державі фінансової допомоги у розмірі трьох мільярдів 900 мільйонів доларів протягом 14 місяців
МВФ співпрацюватиме з Україною під час воєнного стану
Попри запровадження воєнного стану - Міжнародний валютний фонд і надалі співпрацюватиме з Україною за програмою Stand By