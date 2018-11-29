Про це йдеться в офіційній заяві директора-розпорядника фонду Крістін Лагард

Міжнародний валютний фонд продовжить співпрацювати з Україною в рамках програми Стендбай попри запровадження воєнного стану. Про це йдеться в офіційній заяві директора-розпорядника фонду Крістін Лагард.

Документ оприлюднено на сайті установи невдовзі після телефонної розмови Лагард із Петром Порошенком. Як ідеться, український президент зокрема поінформував Лагард про основні показники українського бюджету-2019. Кошторис зараз прискіпливо розглядають у фонді, попередньо оцінивши його як задовільний.

Остаточне рішення ухвалять після 10 грудня, коли українська сторона виконає усі обов'язкові умови. Чинна програма фонду для України передбачає надання фінансової допомоги у розмірі трьох мільярдів 900 мільйонів доларів протягом 14 місяців.