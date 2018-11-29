Воєнного стану повинні боятися бандити, а не звичайні українці - Арсен Аваков [ Редактировать ]
Воєнного стану в Україні мають боятися вороги та злочинці, а не прості українці. Таку заяву зробив сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час наради оперативного штабу органів системи МВС.
Аваков також додав, що функції правоохоронців не зміняться. А для оперативного реагування створено координаційний штаб.
"Ключевые вещи - это ответственность полицейских в момент вот таких особых юридических ситуаций, которые мы еще никогда не переживали. Вы государственная вертикаль прямая на которую возлагаются взвешенные решения. У нас нет ни паники, ни истерики - мы делаем свою работу.
Я трактую нынешнюю фазу военного положения, как ситуацию при которой должны боятся преступники и враги страны нормальным людям боятся нечего. И вы своей функцией на местах должны каждый раз это доказывать", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.
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