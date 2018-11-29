Ангела Меркель порушить питання про звільнення українських моряків на саміті "Великої двадцятки" в Аргентині. Про це канцлер заявила на зустрічі з українським прем'єром в Берліні. Меркель і Гройсман сьогодні разом відкрили німецько-українській бізнесфорум. Всі заяви політиків - у матеріалі Тетяни Логунової.

Німецько-український бізнес-форум - місце зустрічі політиків і представників великого бізнесу. Про його проведення Київ і Берлін домовлялися ще навесні. І так вийшло, що час його роботи - співпав з ескалацією в Азовському морі і запровадженням в 10 областях Україні воєнного стану. Тож учасники зустрічі - говорили не лише про економіку, а й про політику.

Інвестуйте в Україну закликає німців український прем'єр. Володимир Гройсман відкриває форум разом з канцлером Ангелою Меркель. І запевняє німецький бізнес - причин для хвилювання немає.

"Президент, український парламент ухвалили рішення ввести на 30 днів воєнний стан. Але це ніяким чином не може стосуватися ні бізнесу, ні прав і свобод українських громадян. Це стосується особливих механізмів захисту територіальної цілісності держави і мобілізації всіх наших оборонних можливостей. Оскільки ми бачимо, що вже майже п'ятий рік поспіль Росія і російський режим нехтує міжнародним правом", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Хазяйка форуму - Ангела Меркель - закликає Україну продовжувати реформи і боротьбу з корупцією. І пояснює підтримка Києва для неї - справа принципу.

"Ми говоримо про країну, яка йде важким шляхом реформ. Але і це ще не все. Паралельно є ще події на сході України, де кожен день порушується режим припинення вогню. А тепер на додачу ще й проблема Азовського моря.. Я знаю, що багато німецьких бізнесменів прагнуть гарних відносин з Росією, говорять про санкції. Але, пані і панове, мова йде про принципи. Ми не вводимо санкції заради санкцій. Ми запроваджуємо їх, аби чітко дати зрозуміти - країни, навіть якщо територіально вони знаходяться біля Росії, мають право на власний розвиток", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Німецький бізнес інвестувати готовий. Вже зараз в Україні працюють понад дві тисячі компаній. Інші активно приглядаються.

"Бізнес говорить про те, що він готовий інвестувати в Україну. І сьогодні виклики вони не перешкоджають інвестиціям. Ми говоримо про різні напрямки, але Україна сьогодні готує дуже прості речі. Реформа децентралізації, яка створює регіональний розвиток і дає можливість подивится, куди інвестувати. Можливості інвестувати не тільки в інфраструктуру, в агро-промисловий сектор, величезний ринок енергоефективності - для того, щоб зменшити рахунки, зменшити споживання газу, і залежність від російского газу", - говорить Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

На полях форуму є місце і для політичних переговорів. У Володимира Гройсмана - окрема зустріч з Ангелою Меркель. Тем багато, від можливості посилення санкцій проти Росії через ексалацію в Азовському морі і тиску з метою визволення українських моряків до транзитних гарантій Україні в разі будівництва газопроводу "Північний Потік-2".

"Ми детально обговорили ситуацію в Азові, яка складається. І хочу сказати, що канцлер дуже добре володіє ситуацією, з усіма аспектами того, що там відбулося і які проблеми сьогодні створені там Росією. В тому числі, побудовою цього незаконного мосту, затруднення вільного пароплавста і так далі. Тобото я думаю, що ця тема буде серйозно обговорена на саміті G20. Зараз ми закінчили зустріч з пані канцлером і вона відбуває саме на зустріч G20", - говорить Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

"Моряки мають бути звільнені, не може бути жодних примусових зізнань, як це ми бачили по телебаченню. Я за те щоб зберігати спокій, але ми маємо працювати над тим, аби портове місто Маріуполь - не стало фактично відрізаним. Я говоритиму про це з президентом Росії на саміті "Великої двадцятки", - говорить Ангела Меркель, канцлер Німеччини.

Усі ці теми український прем'єр обговорив і з іншими німецькими топ-політиками.