Олег Ляшко закликав заборонити продаж землі іноземцям [ Редактировать ]
Конституційний суд дав добро на заборону продавати землю іноземцям. З ініціативою затвердити цю норму в Основному законі Верховна Рада звернулася до суддів у вересні. Автори проекту - депутати від Радикальної партії.
Вони кажуть - ці зміни дозволять закріпити землю за українськими фермерами назавжди. Тепер остаточне слово - за парламентом. Радикали вже готують законопроект для голосування.
"Основа аграрного устрою - фермерство і вся держполітика на підтримку фермерства. Відновлення тваринництва, робочі місця на селі, соціальна сфера на селі, дотації на поголів'я ВРХ, компенсація вартості вітчизняної с/г техніки, щоб податки платились у ту громаду, де обробляється земля і це поставить хрест на планах влади продати землю. Тому що подивіться вимоги міжнародного валютного фонду, в кожному меморандумі - продаж землі, продаж землі", - говорить Олег Ляшко, народний депутат, лідер Радикальної партії.
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