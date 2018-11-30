Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, где находятся украинские моряки, захваченные в результате нападения России на украинские корабли.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

"Мы все прекрасно понимаем, что такое - находиться под контролем ФСБ. Мы стараемся сейчас, чтобы Красный Крест получил к ним доступ: и физический, и обычный. Но мы прекрасно понимаем, что психологическое давление, и физическое давление - все это возможно. По состоянию на сегодняшний день они (украинские моряки, - ред.) пока что на территории оккупированного Крыма", - рассказал он.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России.

Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.