Місцеві вибори у десяти областях України, де на 30 днів оголошено воєнний стан, проводити не будуть. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Голосування, призначені на 23 грудня, скасували у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській та Запорізькій областях.

Водночас у Центрвиборчкомі наголошують - ця ухвала відповідає закону "Про правовий режим воєнного часу". І провести вибори можна буде після завершення його дії.