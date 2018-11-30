Воєнний стан: місцеві вибори у десяти областях проводити не будуть [ Редактировать ]
Місцеві вибори у десяти областях України, де на 30 днів оголошено воєнний стан, проводити не будуть. Про це повідомляє прес-служба ЦВК. Голосування, призначені на 23 грудня, скасували у Вінницькій, Донецькій, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Херсонській та Запорізькій областях.
Водночас у Центрвиборчкомі наголошують - ця ухвала відповідає закону "Про правовий режим воєнного часу". І провести вибори можна буде після завершення його дії.
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