В Днепре расстреляли двух мужчин [ Редактировать ]
30 ноября на улице Метростроевской стреляли в двух мужчин. Предварительно, на них напали трое неизвестных. На место происшествия немедленно прибыли экипаж патрульной полиции и "скорая помощь".
Об этом сообщает Информатор.
Инцидент произошел около 3:30. Причина конфликта пока неизвестна.
В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области сообщили, что нападавшие, предварительно, использовали травматическое оружие. Одного из мужчин злоумышленникам удалось ранить в ногу, а второго - в живот.
Обоим мужчинам потребовалась помощь медиков. Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции, одного из мужчин доставили в городскую клиническую больницу № 2, а второго пострадавшего забрали в 16-ю больницу.
По приезду следственно-оперативной группы оба пострадавших отказались писать заявления в полицию. Детали случившегося будут выяснять правоохранители.
Ранее стрельба произошла в Киеве.
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