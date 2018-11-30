30 ноября на улице Метростроевской стреляли в двух мужчин. Предварительно, на них напали трое неизвестных. На место происшествия немедленно прибыли экипаж патрульной полиции и "скорая помощь".

Об этом сообщает Информатор.

Инцидент произошел около 3:30. Причина конфликта пока неизвестна.

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области сообщили, что нападавшие, предварительно, использовали травматическое оружие. Одного из мужчин злоумышленникам удалось ранить в ногу, а второго - в живот.

Обоим мужчинам потребовалась помощь медиков. Как рассказали в пресс-службе Патрульной полиции, одного из мужчин доставили в городскую клиническую больницу № 2, а второго пострадавшего забрали в 16-ю больницу.

По приезду следственно-оперативной группы оба пострадавших отказались писать заявления в полицию. Детали случившегося будут выяснять правоохранители.

Ранее стрельба произошла в Киеве.