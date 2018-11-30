Социальная сеть Instagram выпустила обновление, добавляющее возможность описания фотографий для людей с плохим зрением. Компьютерный алгоритм описывает фотографии, если включена функция чтения с экрана.

Об этом пишет Telecom Daily.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией Instagram, необходимо подключить голосовое описание, зайдя вменю смартфона. Приложение, основанное на технологии компьютерного зрения, в том числе распознавании объектов от Facebook, сможет точно описывать изображение на снимке.

В смартфонах предусмотрены функции, которые облегчают пользование ими людям с ограничениями по зрению. К примеру, в iPhone это система VoiceOver. Она реагирует на жесты пользователя и озвучивает то, к чему он прикасается на экране. Такие системы обычно работают и в приложениях, но у них могут быть трудности с точным описанием фото или видео.

Помимо этого, Instagram подключил функцию, с помощью которой можно добавить описания фотографий для слабовидящих пользователей.

Ранее сообщалось, что Instagram кардинально изменится.