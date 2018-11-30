В Украине заработал "Бориспольский экспресс" (фото) [ Редактировать ]
В пятницу, 30 ноября, открылось железнодорожное сообщение по маршруту "Киев - Международный аэропорт Борисполь". Об этом говорится в сообщении "Укрзализныци".
"Сегодня "Укрзализныця" отправляет в первый рейс скоростной экспресс "Киев - Международный аэропорт "Борисполь". Железнодорожное сообщение между столицей и главными воздушными воротами Украины будет функционировать в режиме 24/7. На маршруте между Центральным железнодорожным вокзалом и аэропортом экспресс будет делать остановку на станции Дарница", - говорится в нем.
Общая стоимость реализованного проекта 480 млн гривен.
В ходе реализации проекта было достроено к существующей железнодорожной инфраструктуре около 4 км пути, построена железнодорожная эстакада длиной 272 м над трассой M03 Киев - Харьков.
Построены две пассажирские платформы с павильонами вблизи аэропорта и крытый пешеходный переход от платформ к терминалу D "Борисполя". Железнодорожная станция вблизи аэропорта получила название "Борисполь-аэропорт".
Кроме того, на станции "Киев-Пассажирский" реконструирована платформа у четырнадцатого пути, с которого будет осуществляться посадка и высадка пассажиров. Платформа модернизирована: обновлено освещение и отделка, учтены потребности людей с инвалидностью (тактильные показатели, лифт и прочее).
Билеты на этот поезд можно будет купить в четырех киосках самообслуживания, которые будут размещены на конкорсе над четырнадцатым путем.
Поезд будет работать круглосуточно. Ночью интервал движения будет самым большим, а чаще всего экспресс будет ходить в вечернее время. "Kyiv Boryspil Express" обещают запустить в конце ноября-начале декабря.
Смотрите также полное расписание поездов, которые будут курсировать от Центрального железнодорожного вокзала Киева до аэропорта "Борисполь".
по теме
Годовщина разгона Евромайдана: в Киеве пройдет шествие
В четверг, 29 ноября, в Украине отмечают годовщину разгона Евромайдана в 2013 году
Общественный транспорт Киева: пассажиры смогут наказывать водителей-хамов
В Киеве появилась база недобросовестных водителей
Движение на мосту Патона в Киеве закроют: когда и почему
Движение на моту Патона в Киеве будет ограничено
В Украину не пустили полсотни прилетевших россиян
Авиарейсами из Киева в Минск возвратили 47 российских граждан. им отказали во въезде на территорию Украины