Согласитесь, приметы очень прочно вошли в нашу жизнь. Еще наши бабушки и мамы соблюдали определенные ритуалы и мы, не задумываясь, продолжаем в них верить. Этот гороскоп расскажет вам, какие приметы важны для вашего знака зодиака.

Овен

Овну необходимо выигрывать, будь то соревнования, пари или игра. Он выбирает себе одежду "на удачу", в нем переплетается желание победить и суеверия для достижения результата. Если вы собираетесь на свидание с человеком этого знака, обратите внимание на его браслеты или обувь - возможно, это талисман для Овна.

Телец

Не хочется разочаровывать, но упрямство Тельца становится похожим на суеверие. Кто-то хоть раз победил человека этого знака? Ведь не может же он постоянно выигрывать и быть столь везучим во всем. В чем причина? Просто Телец невероятно упрям и всегда идет напролом.

Близнецы

Разбитое зеркало или рассыпанная соль любого заставили бы нервничать, а Близнецов в особенности. Некоторые бы просто остереглись этих примет, но Близнецы начинают жутко нервничать и избегают любых действий, чтобы не усугубить проблемы. Они знают, что эти приметы к смерти или ссоре, потому их одолевают нерешительность и сомнения. Они сразу же задаются вопросом, что привело к неудаче - принятые ими решения или просто невезение.

Рак

Раки очень эмоциональны и сентиментальны, они всегда стоят на защите своей семьи. Только одна мысль о том, что что-то может случиться с горячо любимым человеком, заставляет Рака избегать любых опасностей, о которых говорится во всевозможных приметах.

Лев

Льва часто можно застать у зеркала, изучающего свой внешний вид. Он тщеславен, самолюбив и хочет быть уверен, что выглядит идеально. Как вы понимаете, его страшат все суеверия, связанные с зеркалами. Льва вообще сильно расстроит тот факт, что зеркало разбито, и он не может себя увидеть.

Дева

Девы обращают внимание даже на малейшие детали, потому они часто находят монетки на земле и считают, что это к удаче. Но если деньги найдены на перекрестке, Дева обойдет стороной любую сумму, поскольку не собирается терпеть какие-либо неудачи.

Весы

Видеть черную кошку - плохая примета, связанная со смертью и неприятностями на протяжении всей истории. Весы ненавидят все, что связано с одиночеством и смертью, и всячески избегают черных кошек. Люди этого знака жили бы в ужасе долгие годы, если бы установили точную связь между чьей-то смертью и черной кошкой, которую они недавно встретили. Если ваш друг Весы, никогда не дарите ему черного котенка, каким бы хорошеньким он не был.

Скорпион

Скорпионы - страстные люди, которых переполняют эмоции. Загадать желание на падающую звезду - это хороший способ для Скорпиона высказать то, что у него на душе. Этот знак старается прятать свои эмоции от окружающих, и только вид падающей звезды помогает Скорпиону признаться, что ему нужна новая работа или он страдает от депрессии.

Стрелец

Стрелец любит приключения и всегда готов отправиться в путь - всегда, кроме пятницы, 13-го. Если пятница выпадает на 13 число, обязательно произойдет что-то плохое. Это знает каждый Стрелец, потому и не летает, не идет в поход, не выходит в море, потому что ожидает страшной катастрофы. Он хочет избежать авиакатастрофы, гибели в лесу или на воде, тем более, если это можно предотвратить и начать путешествие в другой день.

Козерог

Козероги любят быть готовыми ко всему, даже более чем готовыми, но что касается суеверий, они постараются не накликать на себя беду, так как уверены, что никакая подготовка и профилактика не отменит действия старых добрых примет.

Водолей

Бывают цифры, которые приносят неудачу, и Водолей обязательно постарается их избежать. Если финальная сумма в чеке окажется 666, это заставит Водолея докупить еще одну вещь, конечно же, если ее цена не будет 6,66. Цифры и их комбинации - основное суеверие для этого знака.

Рыбы

Рыбы любят успех окружающих, и им приятно осознавать, что они тоже внесли свою помощь и вклад в этот успех, даже если только на словах. Для них суеверия - это как раз магия слов. Рыбы всегда скажут незнакомцу: "Будь здоров", чтобы быть уверенным, что не подхватят ничего плохого от чихающего.

Узнайте также о денежных приметах на Новый год 2019.