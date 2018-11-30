Еврокомиссия выделила Украине первый транш [ Редактировать ]
Европейская комиссия одобрила решение о выделении Украине первого транша Четвертой программы макрофинансовой помощи в объеме 500 млн евро. Об этом сообщается на странице президента Петра Порошенко в Facebook.
Порошенко поблагодарил Еврокомиссию за положительное решение о транше для Украины. Он также заявил, что высоко ценит поддержку со стороны президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера и вице-президента Валдиса Домбровскиса.
"Очень важный сигнал неизменной поддержке Евросоюза в условиях последних вызовов со стороны российского агрессора", - добавил Порошенко.
Ранее мы писали о том, что в МВФ назвали условия для нового транша Украине.
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