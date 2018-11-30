Крещение ребенка - светлый момент для всей семьи. День, который многие родители хотят запомнить и отметить. Уместные подарки для крестника (крестницы) - важная тема, поскольку многие теряются в этом вопросе, не зная, что выбрать в дар по такому высокому поводу. Помочь с выбором подарка на крестины, мы попросили консультантов интернет-магазина www.eurogold.ua.

По словам специалистов Eurogold.ua, есть традиционные подарки - символы таинства, которые останутся с ребенком на всю жизнь, сувенирные предметы для крещения или просто хорошие подарки, косвенно связанные с темой крещения. Перечислим 5 наиболее популярных.

Крестик. По обряду, крест нательный преподносит в дар ребенку его восприемник от купели - крестный отец. Материал крестика для таинства не имеет значения, однако, это должен быть прочный и гипоаллергенный материал, учитывая, что ребенку предстоит контактировать с ним через кожу долгие годы. Из разновидностей крестов, например, существуют символические и с изображением Христа. К слову, крест должен быть заранее освящен в храме.

Цепочка. Перед таинством нужно узнать у родителей крестника, как планируется носить крест - на цепочке или на шнурке? Некоторые предпочитают шнурок, поскольку дети часто ломают замки цепочек и теряют их. Золотая цепь - богатый подарок, но не это главное в крещении, поэтому можно выбрать серебряную или прочный шнурок с застежкой из ценного металла.

Крыжма. Крестная мать дарит крестнику покрывальце с праздничной белоснежной вышивкой, в которое примут малыша с купели. Покрывало называется крыжма и является важным традиционным атрибутом таинства крещения.

Икона. Еще один подарок, призванный долгие годы быть оберегом духовности малыша. Новорожденным принято дарить икону с изображением покровителя на доске в рост ребенка (55-65 см высотой), так называемую, мерную икону. Правило гласит, что икона должна иметь отношение к крестнику по имени покровителя.

"Маленькая серебряная ложка "на зубик" - традиция дара, смысл которой в том, чтобы постучать по первому зубу ребенка ложкой, которую затем он будет использовать каждый день, например, для чая или еды. Серебро полезно для здоровья и долговечно, поэтому идея стоящая", - объяснили в Eurogold.ua.

Среди прочих подарков есть дорогие и попроще, но не менее ценные. Например, сравните ладанку из золота и детскую Библию. Ведь подарки на крестины часто хранят долгие годы, доставая по особым поводам - день рождения, свадьба, пост.

Вышитое белье, салфетки под свечи будучи сувениром, берегутся всю жизнь. Что-то относится к воцерковлению и духовности маленького христианина, что-то призвано просто порадовать малыша и его родителей.

Всегда уместна одежда для малыша, подушка и одеяльце, ходунки, игрушки, книжки или корзинка сладостей и фруктов. Дарить ли деньги - решение, которое стоит обсудить с родителями крестника, чтобы ничьи чувства не были задеты.