Военное положение: гражданскую защиту переводят в особый режим [ Редактировать ]
В связи с военным положением в ряде областей Украины системы гражданской защиты переводят в режим особого периода. Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко. Об этом "РБК-Украина".
По его словам, правительство решило перевести единую специализированную систему гражданской защиты в режим особого периода.
"Мы делаем все, чтобы обезопасить Украину от возможных будущих актов агрессии. Перевести соответственно все силы и средства в режим особого периода. Сегодня мы переводим гражданскую систему защиты, но это не значит, что это каким-то образом влияет на жизнь людей", - подчеркнул Зубко.
Он также добавил, что органы местного самоуправления должны быть готовы к координации с силовыми ведомствами, а в рамках мероприятий по особому периоду 4-5 декабря проведут командно-штабные учения.
Ранее мы писали о том, что ЦИК запретила выборы в областях с военным положением.
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