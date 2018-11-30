Пользователи техники Apple обратились в суд из-за пыли под экранами персональных компьютеров, сообщает MacRumors. Некачественные фильтры MacBook и iMac приводят к тому, что под экранами собирается пыль.

В свою очередь, это становится причиной образования пятен на экране, замедления работы процессора и других поломок. За ремонт техники Apple приходится дорого платить, особенно если ее гарантийный срок истек.

Пользователи обвиняют компанию в использовании некачественных фильтров. С такой проблемой сталкиваются пользователи iMac и MacBook выпуска с 2013-2018 годов. По словам адвокатов, компания отказывается брать на себя ответственность, однако истцы намерены добиться справедливости.

Ранее в Apple сообщили о дефектах iPhone X.