Против Apple подали иск из-за пыли [ Редактировать ]
Пользователи техники Apple обратились в суд из-за пыли под экранами персональных компьютеров, сообщает MacRumors. Некачественные фильтры MacBook и iMac приводят к тому, что под экранами собирается пыль.
В свою очередь, это становится причиной образования пятен на экране, замедления работы процессора и других поломок. За ремонт техники Apple приходится дорого платить, особенно если ее гарантийный срок истек.
Пользователи обвиняют компанию в использовании некачественных фильтров. С такой проблемой сталкиваются пользователи iMac и MacBook выпуска с 2013-2018 годов. По словам адвокатов, компания отказывается брать на себя ответственность, однако истцы намерены добиться справедливости.
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